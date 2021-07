Irregolarità in 122 centri di salute mentale: i controlli dei Nas

Controlli dei Carabinieri dei Nas in 536 strutture di servizi di salute mentale: sono state accertate irregolarità in 122, pari al 22%. Nel corso delle verifiche – viene spiegato in una nota – sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative per 62 mila euro.

I reati più gravi

Tra le infrazioni più gravi “la contestazione di reati di maltrattamento e abbandono di incapaci riscontrati presso due strutture di Agrigento e Sassari i cui gestori sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per aver ospitato pazienti con patologie mentali in ambienti insalubri, senza assicurare la presenza di figure professionali e adeguati livelli di cura”. “Il delicato obiettivo – hanno spiegato i Nas – è stato individuato, d’intesa con il Ministero della Salute, al fine di monitorare lo stato di situazione di tali servizi a seguito di recenti episodi di cronaca che hanno riproposto l’attualità e l’importanza nella corretta gestione della salute mentale nel più ampio contesto di tutela delle fasce più deboli della collettività, anche in relazione ai cambiamenti sociali causati dall’emergenza sanitaria”.

La maggior parte delle irregolarità hanno interessato inadeguatezze strutturali, assistenziali ed organizzative dei servizi dedicati alle persone con patologie psichiche, “rilevando 77 strutture con spazi insufficienti e servizi igienici malfunzionanti indistinti per sesso, carenze nei livelli di assistenza dovute alla mancanza di piani riabilitativi e di operatori adeguati alle necessità rieducative dei pazienti, ambienti insalubri per umidità e muffe alle pareti, esfoliazione degli intonaci, mobilio fatiscente, mancanza di climatizzatori”. In 8 episodi ispettivi, i Nas hanno rinvenuto “farmaci scaduti di validità, così come bombole di ossigeno, detenuti all’interno delle astanterie delle strutture, in promiscuità con i medicinali ancora validi destinati alla somministrazione ai pazienti.

Sono ben 240 le confezioni contenenti vari farmaci a base di ansiolitici e per il trattamento dell’umore scaduti. Ulteriori violazioni, in almeno 11 obiettivi controllati, sono riconducibili a inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, mancata valutazione dei rischi e inadempienze alle misure di contenimento del Covid-19″ Riscontrate anche carenze “nella corretta conservazione e preparazione degli alimenti”. In particolare, un ambulatorio di salute mentale in provincia di Avellino è stato sequestrato poiché funzionante in assenza di requisiti e di autorizzazioni.