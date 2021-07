Dà fuoco a tre cassonetti, piromane fermata con l’accendino in mano

Una donna di 54 anni è stata fermata dai carabinieri dopo aver dato fuoco a tre cassonetti a Roma. Immediata la denuncia da parte delle forze dell’ordine. Si intensificano i controlli nella Capitale.

Nella giornata di ieri, a Roma, i carabinieri del comando provinciale hanno bloccato una piromane che aveva dato fuoco a tre cassonetti cittadini. La donna, una romana di 54 anni, è stata ferrmata e denunciata dai militari della stazione di Roma Trastevere, dopo che era appena riuscita ad appiccare il fuoco in mezzo ai rifiuti. La piromane è stata identificata e bloccata durante le operazioni di controllo del territorio della Capitale, già da tempo amplificate a seguito di diversi episodi di incendio registrati nel corso delle scorse settimane.

Dà fuoco ai cassonetti, fermata con l’accendino in mano

Sono ormai oltre 130 gli incendi appiccati a Roma, in mezzo ai rifiuti e ai cassonetti – e questo soltanto a partire dai primi giorni del mese di luglio. Si tratta di incendi dolosi che vanno a colpire e ad aggravare l’emergenza rifiuti nella Capitale. Un fenomeno, questo, che viene costantemente monitorato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno amplificato le operazioni di controllo su tutto il territorio.

LEGGI ANCHE: Covid, Pregliasco su vaccini: «Come convincerei un no-vax? Con un bell’obbligo»

Per questo, anche grazie all’irrigidimento dei monitoraggi, nella giornata di ieri i militari dell’Arma della Stazione di Roma Trastevere sono riusciti a fermare e a denunciare una donna di 54 anni che aveva appena dato fuoco a tre cassonetti cittadini. Durante il servizio di pattuglia, i carabinieri hanno infatti notato il propagarsi di fiamme provenienti da alcuni cassonetti posizionati lungo via Ippolito Nievo.

LEGGI ANCHE: Lavoratori in “nero” e vendita di prodotti scaduti: multati gestori di attività commerciali

I militari sono dunque tempestivamente intervenuti, riuscendo ad indetificare e a fermare una donna romana di 54 anni, già con precedenti alle spalle, e di fatto senza fissa dimora. La piromane è stata colta dalle forze dell’ordine con in mano un accendino, dopo aver appiccato il fuoco ai rifiuti contenuti in ben tre cassonetti della nettezza urbana. Dopo averla fermata, i carabinieri hanno accompagnato la 54enne in caserma, dove hanno poi provveduto con una denuncia per combustione illecita di rifiuti. Sequestrato, inoltre, anche l’accendino con il quale è stato appiccato l’incendio. Sul luogo del rogo sono giunti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per spegnere le fiamme.