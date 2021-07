I gestori delle attività commerciali sono stati sanzionati con multe di 15 mila euro. Denunciato anche un 48enne con precedenti penali.

I Carabinieri di Ostia hanno multato per 15 mila euro gestori di attività commerciali che vendevano nei loro negozi prodotti scaduti e che avevano personale «in nero».

Le indagini

Grazie alle indagini in atto, sono state controllate numerose attività commerciali e, in alcune di queste, è emerso come venissero proposti prodotto scaduti di validità. A ciò si aggiunge la presenza di lavoratori senza regolare contratto e che, quindi, lavoravano «in nero». I Carabinieri di Ostia hanno poi denunciato un 48enne con precedenti per furto e per aver rifiutato di fornire informazioni sulla sua identità personale. L’uomo è stato fermato mentre usciva da un supermercato sito in Via delle Azzorre, ad Ostia. All’interno del suo zaino, gli agenti hanno trovato molti prodotti cosmetici sottratti di nascosto e illegalmente. Per lui è scattata la segnalazione al Tribunale di Roma. Quanto rubato dal 48enne è stato riconsegnato al proprietario.

Questo tipo di operazione è stata possibile grazie alla decisione presa dai Carabinieri di Ostia di rafforzare i servizi di prevenzione e repressione dei reati. Lavoro svolto in collaborazione con l’8° Reggimento Lazio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle Unità Cinofile di Santa Maria di Galeria.