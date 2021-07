Mite ed umile di cuore | Il Vangelo di oggi Giovedì 15 Luglio 2021

Gesù, mite ed umile di cuore ci invita ad esserlo altrettanto nella vita, seguendolo sulla strada della volontà del Padre, con Lui che cammina con noi passo passo

Liturgia di oggi Giovedì 15 Luglio 2021

SAN BONAVENTURA, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA – MEMORIA

In mezzo alla Chiesa gli ha aperto la bocca,

il Signore lo ha colmato dello spirito

di sapienza e d’intelligenza;

gli ha fatto indossare una veste di gloria.

Prima Lettura

Io sono colui che sono! Io-Sono mi ha mandato a voi.

Dal libro dell’Èsodo

Es 3,13-20

In quei giorni, [udendo la voce del Signore dal mezzo del roveto,] Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”».

Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.

Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele”.

Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.

Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà andare».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 104 (105)

R. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

Il Signore è fedele per sempre.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,

proclamate fra i popoli le sue opere.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. R.

Si è sempre ricordato della sua alleanza,

parola data per mille generazioni,

dell’alleanza stabilita con Abramo

e del suo giuramento a Isacco. R.

Dio rese molto fecondo il suo popolo,

lo rese più forte dei suoi oppressori.

Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo

e agissero con inganno contro i suoi servi. R.

Mandò Mosè, suo servo,

e Aronne, che si era scelto:

misero in atto contro di loro i suoi segni

e i suoi prodigi nella terra di Cam. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 15 Luglio 2021

Io sono mite e umile di cuore.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 11,28-30

In quel tempo, Gesù disse:

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.

Mite ed umile di cuore | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 15 Luglio 2021

Gesù, mite ed umile di cuore ci invita ad esserlo altrettanto nella vita, seguendolo sulla strada della volontà del Padre, con Lui che cammina con noi passo passo. Gesù infatti è venuto a servire tutti noi: ad insegnarci la strada della salvezza, che si ottiene giorno per giorno facendo la volontà di Dio, “lavorando a testa bassa”, come se avessimo un giogo.

Il commento al Vangelo di ieri

Questo giogo è però soave, perché ci fa rivolgere gli occhi dell’anima verso Dio, nel cammino verso di lui. In questo modo vivremo una vita con i cui pesi sembreranno più leggeri se vissuti con la consapevolezza che Dio è a fianco a noi.