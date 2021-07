Stretta del Covid sull’Indonesia, è il nuovo epicentro della pandemia

oltre 54mila casi in 24 ore, la variante Delta dilaga e costringe il Paese a nuove restrizioni. Le preoccupazioni del governo locale

L’Indonesia si trova nella morsa del Covid, il Paese ha registrato oltre 54mila casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e sta subendo il dilagare della contagiosa variante Delta. Il ministro coordinatore per gli Affari marittimi e gli investimenti dell’Indonesia, Luhut Pandjaitan, ha ammesso che i contagi giornalieri continueranno ad aumentare nel Paese nelle prossime settimane, ma ha aggiunto che le autorità sperano di frenare la curva sotto la soglia di 60mila casi.

Il rapido aumento dei casi Covid-19 in Indonesia rischia di trasformare l’emergenza sanitaria in corso in quel Paese in una “catastrofe”, di pari passo con la progressiva propagazione nel Paese della cosiddetta variante Delta. E’ l’avvertimento giunto il 29 giugno dalla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc).

LEGGI ANCHE: Russia: tre caccia Usa scortati fuori dallo spazio aereo russo



Purtroppo i vaccini sono meno efficienti contro questa variante del virus, come affermato dallo stesso ministro, ma ha anche ricordato che sono efficaci nel limitare la gravità dei sintomi e il rischio di decessi. L’Indonesia ha superato l’India diventando il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus nella regione asiatica.

LEGGI ANCHE: «Temevamo golpe di Trump dopo elezioni, sua retorica come Hitler». La rivelazione del generale Milley



Il governo indonesiano ha annunciato il 2 luglio una serie di nuove misure restrittive tese ad arginare la peggiore ondata di contagi subita dal Paese dall’inizio della pandemia. Il ministro per gli Affari economici, Airlangga Hartarto, ha precisato che le nuove misure avranno decorso immediato e rimarranno in vigore almeno sino al prossimo 20 luglio nelle isole di Giava e a Bali. Nei giorni l’esecutivo aveva sollecitato i cittadini indonesiani a mantenere la calma a fronte delle indiscrezioni in merito a un possibile nuovo lockdown nazionale.