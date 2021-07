Studenti italiani bloccati in Grecia: 5 positivi al Covid

Un gruppo di quindici studenti italiani è bloccato in Grecia. Cinque di loro sono risultati positivi al Covid-19 e, dunque, anche gli altri si trovano adesso in quarantena. Tutti avevano fatto almeno una dose del vaccino. Le autorità locali, secondo le famiglie, non avrebbero finora dato alcun supporto ai giovani. Le loro condizioni di salute sarebbero comunque buone. La data di rientro, al momento, è tuttavia incerta.

Il viaggio di un gruppo di quindici studenti italiani in Grecia non sta andando nel migliore dei modi. I turisti sono rimasti bloccati a Ios poiché cinque di loro hanno contratto il Covid-19. Il tutto è iniziato qualche giorno fa, quando una ragazza ha iniziato ad avvertire segnali di malessere. Al comparire delle prime linee di febbre ha scelto di sottoporsi a tampone, che ha dato esito positivo. Lo stesso è accaduto per i quattro amici. Gli altri, invece, hanno deciso di mettersi spontaneamente in isolamento. Tutti i membri della compagnia avevano già fatto almeno una dose di vaccino. Non è chiaro se si tratti della variante Delta. Le loro condizioni di salute sono al momento buone, ma non sanno quando potranno rientrare in Italia.

L’appello delle famiglie degli studenti in Grecia

Gli studenti italiani rimasti bloccati in Grecia sono costantemente in contatto con le rispettive famiglie, ma i timori di queste ultime restano molti. Le autorità locali, secondo quanto riferito al Gazzettino, infatti, non avrebbero fornito indicazioni ai giovani in merito a cosa fare e a quando potranno rientrare in patria. Nessun supporto logistico, inoltre, sarebbe stato fornito nei giorni scorsi né eventuali controlli sanitari sarebbero stati effettuati. I familiari chiedono dunque che vengano prestati gli aiuti necessari. Il gruppo di diciottenni avrebbe dovuto prendere il volo di ritorno per Venezia l’altro ieri, ma la permanenza nella località turistica sembrerebbe essere destinata a prolungarsi ulteriormente.