Variante Delta, la Farnesina: in viaggi all’estero tenete conto che potreste restare bloccati per Covid

Il ministero degli Esteri avverte:«Ogni spostamento comporta rischi sanitari. Nel caso di positività al virus bisogna seguire le norme locali su quarantena e isolamento. Meglio pianificare un’assicurazione sanitaria che copra i rischi connessi al virus»

La variante Delta si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa dove stanno risalendo i casi di Covid. Siamo nel pieno della stagione turistica e milioni sono i viaggiatori che hanno pianificato di spostarsi. In questo contesto, dopo diverse notizie come quella degli italiani bloccati all’estero per ragioni legate al Coronavirus, il ministero degli Esteri lancia un avviso.

«Ogni spostamento può comportare un rischio di carattere sanitario», dice il ministero. Se si dovesse risultare positivi o si dovessero avere contatti con una persona positiva bisogna seguire le regole locali. Ecco perché il ministero «raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid».

Dato che l’emergenza Covid continua, «tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario».