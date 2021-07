Toti: “Green pass piccolo sacrificio, necessario per stadi e discoteche”

Il modello «francese» di utilizzo del Green Pass è apprezzato da Giovanni Toti. Il governatore della Liguria ritiene che esso sia necessario per quelle attività che non sono strettamente “vitali”, come stadi, palestre e discoteche. Da definire, invece, una posizione per quanto riguarda bar e ristoranti, che al momento continuano ad essere aperti senza restrizione, ad eccezione che per eventi come i matrimoni.

La curva epidemiologica del Covid-19 è tornata a salire nelle ultime settimane. Le riaperture estive hanno dato i loro frutti. Il Governo, dunque, adesso cerca un modo per evitare che la situazione si comprometta ulteriormente, anche in virtù della diffusione nel Paese della variante Delta. Un’idea è quella di ostacolare la circolazione del virus mettendo in atto l’utilizzo del Green Pass secondo il modello «francese». Emmanuel Macron, infatti, ha reso obbligatorio il certificato per l’ingresso in bar, ristoranti e trasporti pubblici. Un utilizzo più esteso è al vaglio anche delle autorità italiane. A dare parere positivo sull’ipotesi è stato Giovanni Toti. Il presidente della Liguria ne ha parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Toti sul Green Pass

“Le parole di Macron hanno un grande valore simbolico: basta con le ambiguità, le espressioni velate, scivolose, collaterali. Va detto a voce alta: il messaggio No Vax è pericoloso e distruttivo”. Lo ha detto Giovanni Toti in merito alla scelta della Francia di rendere inaccessibili molti luoghi di vita comune alla popolazione che non ha ancora ricevuto il vaccino contro il Covid-19 e non vuole sottoporsi a tampone. “C’è ancora un’area grigia che preferisce non schierarsi con la nettezza necessaria e oggi i distinguo politici non sono utili al Paese”, ha aggiunto.

Il modello di utilizzo del Green Pass alla «francese» dunque è l’alternativa più utile secondo il governatore della Liguria. “È ovvio che non si può pretenderlo per prendere un bus o per andare al supermercato, perché le necessità vitali vanno assicurate a tutti. Ma per andare alla partita, a un concerto, nella grande palestra del centro, in discoteca, allora sì, il green pass serve. Anche per dare il segnale che, se si vuole godersi a pieno le proprie passioni, bisogna fare un piccolo sacrificio. Chi si vaccina ha diritto ad avere qualcosa in più rispetto a chi sceglie di non farlo”, ha sottolineato.

Un discorso a parte, tuttavia, meritano le attività di ristorazione. “Faccio una premessa. Proprio gli esercenti dei settori più colpiti dovrebbero richiedere la massima sicurezza, visto che sono stati i primi a dover chiudere e lo sarebbero se avessimo una nuova ondata imponente: quello sì che sarebbe un colpo tremendo per la nostra economia che si sta appena riprendendo. Quindi non capisco perché opporsi”, ha detto Giovanni Toti. La soluzione, tuttavia, potrebbe essere nel mezzo. “Nella pratica si può trovare un punto di incontro: il ristorantino con 4 tavoli all’aperto è diverso dalla grande sala con 100 coperti al chiuso. Si possono stabilire criteri equi che salvaguardino chi lavora e la sicurezza per tutti”, ha concluso.