Effetti Covid sulla scuola: studenti in calo in italiano e matematica

Dopo un anno scolastico in cui le scuole sono state perlopiù chiuse e la didattica a distanza ha superato di gran lunga quella in presenza, gli effetti sono evidenti. Un anno scolastico particolare, i bassi livelli di apprendimento sono gli effetti del covid sulla scuola e sugli studenti.

L’effetto Covid sulla scuola mostra i sintomi di studenti peggiorati soprattutto in matematica e in italiano. I mesi di didattica a distanza hanno registrato un calo di apprendimento degli studenti delle scuole medie e superiori. Le materie che hanno subito un netto calo sono le più importanti, italiano e matematica. È questo il quadro che emerge dagli esiti delle prove Invalsi 2021, confrontandoli con quelli pre-pandemia del 2019.

“Sia nella scuola secondaria di primo grado sia nella scuola secondaria di secondo grado, rispetto al 2019, i risultati del 2021 di italiano e matematica sono più bassi, mentre quelli di inglese (listening e reading) sono stabili“.

In entrambi i cicli gli studenti che registrano le maggiori perdite di apprendimento in tutte le materie le perdite provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli. I divari territoriali si ampliano maggiormente passando dalle regioni del Centro-Nord a quelle del Mezzogiorno. La pandemia sembra avere accentuato anche il problema della dispersione scolastica, soprattutto nelle sue componenti più difficili da individuare e quantificare.

Studenti in calo in italiano e matematica: gli effetti del covid sulla scuola

“La disponibilità di dati censuari sugli apprendimenti, confrontabili su base nazionale, permette di individuare quegli studenti che, pur non essendo dispersi in senso formale, terminano l’ultimo ciclo scolastico senza le competenze fondamentali. Quindi a forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società non molto diverse da quelle degli studenti che non hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado”.

Secondo il rapporto il 39% degli studenti delle scuole medie, nel 2021, non ha raggiunto risultati adeguati in italiano e il 45% in matematica. Restano, invece, stabili i risultati in inglese: nel reading il 24% non raggiunge livelli sufficienti, mentre nel listening la percentuale sale al 41%. La pandemia ha impoverito le conoscenze in italiano e in matematica anche degli studenti delle scuole superiori. Il 44% dei ragazzi ha difficoltà in italiano e il 51% in matematica. Restano invariati i livelli di apprendimento dell’inglese: a non raggiungere buoni risultati nel reading è il 51% e il 63% nel listening.