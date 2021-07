Scuola, 1 studente su 2 ha competenze da terza media alla Maturità

I risultati ottenuti degli Invalsi preoccupano. «Stiamo lavorando per tornare a scuola in presenza» interviene il Ministro Bianchi.

Scuola, che disastro! La DaD – Didattica a Distanza – ha lasciato il segno e lo dimostra la preparazione degli studenti alla Maturità. I risultati degli Invalsi 2021, infatti, sono per nulla confortanti.

Maturità: competenze da terza media

È proprio dai risultati degli invalsi che è emerso come uno studente su due alla Maturità presenta competenze da terza media. Massimo da primo superiore. Stessa sorte per chi fa dovrà salutare le scuole medie ed entrare alle superiori: sono, infatti, due su cinque gli studenti che arriveranno in primo superiore con competenze da quinta elementare. Colpa della Dad? Chi può dirlo. Ma i dati dimostrano come nelle due regioni che hanno tenuto per più tempo le scuole chiuse, ovvero Campania e Puglia, i risultati ottenuti dagli studenti sono ancora peggiori.

Diventa, allora, necessario – con tutte le precauzioni del caso – tornare tra i banchi di scuola per garantire agli studenti e alle nuove generazioni una istruzione idonea. A ribadire l’importanza di tornare in presenza è anche il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi il quale afferma: «Stiamo tutti lavorando per la scuola in presenza. Ma bisogna che si completi l’opera di vaccinazione». «L’85% degli insegnanti sono vaccinati – precisa – ma siamo un po’ indietro con i ragazzi. Bisogna fare un atto di responsabilità collettiva. Faccio un appello – conclude il Ministro Bianchi – naturalmente lasciando la libertà alle persone».