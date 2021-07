Donna di 63 anni uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato

Una donna di 63 anni è stata uccisa nel parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana nel Napoletano.

Nella stessa circostanza è stato lievemente ferito un 46enne di Sant’Anastasia. Al momento non si conoscono altri dettagli sull’accaduto. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell’accaduto. La donna uccisa era originaria di Saviano, mentre l’uomo ferito è di Sant’Anastasia.