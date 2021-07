Anziano muore tentando di salvare il suo cane caduto in un pozzo

Antonio Circelli, 78 anni, è morto dopo aver tentato di salvare il suo cane caduto in un pozzo a Montefalcone di Val Fortore (Benevento)

Antonio Circelli, 78 anni, è morto nel tentativi di salvare il suo cane che era caduto in un pozzo. È successo a Montefalcone di Val Fortore, in località Vallebona (Benevento). Ieri pomeriggio, l’anziano, di San Bartolomeo il Galdo, era uscito con il suo cane a cui era fortemente legato. I due hanno attraversato un’area di campagna e forse il cane, cercando di rincorrere qualcosa, è caduto dentro un pozzo.

Con molta probabilità, secondo gli inquirenti, il 78enne deve aver provato in ogni modo a salvare il malcapitato cane, finché lui stesso non è caduto nel pozzo. I familiari dell’uomo, preoccupati perché non rientrava a casa, hanno allertato subito i carabinieri.

Sono quindi scattate le ricerche che si sono protratte per parecchie ore, poi i militari hanno dapprima rinvenuto l’auto del pensionato e poi hanno seguito le tracce che li hanno condotti fino al pozzo. Lì hanno trovato il cane e il 78enne, senza vita. Successivamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco grazie al cui intervento hanno estratto il cadavere dell’uomo e del suo cane.