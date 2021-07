Meteo fine settimana: temporali violenti e grandine, i luoghi a rischio

Anche per il prossimo weekend l’Italia sarà bersaglio di violenti temporali e forti grandinate. Questa volta saranno più colpite, tra sabato 17 e domenica 18, le regioni centro-meridionali

Nelle ultime ore il quadro atmosferico ha visto grandi cambiamenti. La presenza di un vortice proveniente dalla Francia e collocato sulle nostre regioni del Nord, sta condizionando sia il contesto meteo sia quello termico su molte regioni e lo farà sicuramente anche per gran parte del fine settimana. L’alta pressione africana è stata costretta a scendere di latitudine, le condizioni atmosferiche stabili sono quindi quasi esclusivamente al Sud, ma nei prossimi giorni ci saranno dei cambiamenti anche lì. In attesa di una nuova ripresa anticiclonica all’inizio della prossima settimana. Non dobbiamo però preoccuparci, nulla è perduto, l’estate solamente subendo una battuta d’arresto.

Nel dettaglio

Nella giornata di sabato 17 il vortice ciclonico si sposterà dalle regioni settentrionali verso quelle centrali, avvolgendo anche parte del Sud con piogge, rovesci e temporali molto forti già dalle prime luci del giorno. Nel Lazio già da domani venerdì 16 luglio 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni ed appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio esclusi Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture a adottare tutti gli adempimenti di competenza. Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”. Questo quanto comunicato in una nota dalla Protezione Civile del Lazio.

Soprattutto sul versante adriatico dove i fenomeni si manifesteranno in forma più violenta, accompagnati anche dalla grandine e da locali nubifragi. Eventi sparsi e improvvisi, magari tra un chilometro e l’altro con notevoli differenze: temporale in un punto e cielo sereno subito accanto o magari una violenta grandinata. Gran parte del mezzogiorno, soprattutto nella seconda parte del giorno, sarà a forte rischio temporali, fatta eccezione per la regione Sicilia, che verrà raggiunta da alcuni piovaschi solo verso sera nei comparti più settentrionali dell’Isola. Nel frattempo al Nord tornerà protagonista il sole. Nella giornata di domenica, il vortice di bassa pressione disturberà ancora lievemente il Sud e la Sicilia che andrà ad esaurirsi solo con il calare del sole. In miglioramento la situazione al Centro, mentre al Nord si godrà di una splendida domenica di sole, salvo qualche lieve disturbo nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi con isolati acquazzoni.