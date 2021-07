Sale il bilancio delle vittime causate dai violenti nubifragi che hanno interessato diversi Paesi nel Nord Europa, tra cui la Germania

Sale il bilancio delle vittime causate dai nubifragi che hanno interessati parecchi Paesi in Nord Europa. La Germania conta 80 morti mentre altre 1300 persone sono disperse. In Belgio 8 morti e decine di dispersi. Ma non è finita, perché si attende brutto tempo anche per domani. I nubifragi hanno interessato anche Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera.

La Germania sta attraversando uno dei peggiori disastri meteorologici dalla seconda guerra mondiale. In molti hanno disperatamente tentato di rifugiarsi sui tetti delle case nell’area Ovest del Paese e in particolare negli Stati di Renania-Palatinato e Nord Reno-Westfalia, dove i nubifragi hanno causato l’esondazione dei fiumi.

La cancelliera Angela Merkel, che è in visita a Washington, ha detto di essere scioccata dalla catastrofe. Il leader del Nord Reno-Westfalia, Armin Laschet, che vorrebbe succedere alla cancelliera Angela Merkel alle prossime elezioni, previste per settembre, ha cancellato un evento in Baviera per seguire quanto sta accadendo e ha puntato il dito contro il surriscaldamento climatico, chiedendo di affrettarsi a contrastarlo a livello mondiale.

«Saremo al fianco della città e delle persone che sono state colpite», ha detto, mentre visitava Hagen. Solo ad Ahrweiler hanno rinvenuto 18 cadaveri, mentre nel distretto di Euskirchen, 15. A sud di Bonn, nel a Schuld, sei case sono state portate via a causa delle violente inondazioni e quattro persone sono morte, mentre diversi altri cadaveri sono stati ritrovati nelle cantine.

Tra le vittime nella regione ovest della Germania ci sono due vigili del fuoco, deceduti mentre tentavano di evacuare delle persone da palazzi ad Altena e Wedohl. E ancora, due uomini sono morti in cantine allagate vicino Solingen, mentre un’altra persona è morta a Rheinbach. I soccorritori hanno eseguito i vari spostamenti in elicottero per raggiungere coloro che hanno disperatamente tentato di rifugiarsi sui tetti per sfuggire alle inondazioni. Un alto funzionario ha invitato i residenti a restare a casa e «se possibile andare ai piani alti». Ha poi parlato di «situazione molto seria». Berlino ha disposto 400 soldati per le operazioni di ricerca e soccorso.

Molto seria anche la situazione energia elettrica, interrotta per circa 165mila persone. Il timore è che il bilancio dei morti (80) possa salire vertiginosamente.

Leggi anche:—>Variante Delta, la Farnesina: in viaggi all’estero tenete conto che potreste restare bloccati per Covid

Lo ha fatto sapere un portavoce della polizia tedesca che ammette proprio che «si teme che il bilancio possa aumentare».