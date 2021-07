Siria, parla Iacomini (Unicef):«Aumentano bambini uccisi e feriti»

Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia, parla di un notevole aumento di bambini uccisi e feriti in Siria ed esprime tutta la sua preoccupazione

Preoccupa la situazione dei bambini in Siria, dove la violenza sta tornando in modo prepotente e terrificante. Ne parla Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef, spiegando proprio che «la violenza sta aumentando nel nord-ovest della Siria così come aumentano le bambine e i bambini uccisi e feriti. Siamo molto preoccupati».

Iacomini prosegue raccontando che «il nostro rappresentante in Medio Oriente conferma che solo questa mattina tre bambini sono stati uccisi in due distinti attacchi nel nord ovest, attacchi peraltro avvenuti nella zona di de-escalation nonostante il cessate il fuoco del marzo dello scorso anno».

Il portavoce Unicef Italia spiega ancora che «solo nelle ultime due settimane, abbiamo accertato che almeno 10 bambini sono stati uccisi in Siria. È il segnale terrificante che la violenza sta tornando in Siria. La violenza e qualsiasi ripresa delle ostilità allontaneranno il popolo siriano dal raggiungimento di una soluzione pacifica e politica per porre fine allo spargimento di sangue e risolvere la crisi decennale che ha fatto di questo conflitto il peggiore dal dopoguerra ad oggi», ha chiosato Iacomini.