Brasile, Bolsonaro ancora in ospedale, le sue condizioni migliorano

Il presidente del Brasile è ricoverato da alcuni giorni in ospedale per un blocco intestinale ma le sue condizioni sembrano migliorare

Migliorano le condizioni di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, che da alcuni giorni è ricoverato in ospedale a causa di un blocco intestinale. Lo fa sapere l’ufficio della presidenza brasiliana.

Tuttavia, l’equipe di medici dell’ospedale Sao Paulo dov’è il presidente è in degenza, non ha ancora dato una data di dimissioni per Bolsonaro. Non si è neppure parlato di necessità di operarlo.

Flavio Bolsonaro, figlio del presidente Jair, ha scritto un tweet che conferma che suo padre sta meglio e ha aggiunto che «se continua così, non avrà bisogno di un’intervento chirurgico». Mercoledì scorso avevano trasferito Bolsonaro da Brasilia a Sao Paulo dopo il ricovero per forti dolori addominali e un forte singhiozzo che persisteva da diversi giorni.