Stalkera la ex, disposto divieto di avvicinamento per un 28enne

È accaduto a Reggio Emilia, dove il gip ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti del 28enne che perseguitava la ex

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieti di avvicinamento disposta dal gip di Reggio Emilia, nei confronti di un giovane di 28 anni. L’uomo è fortemente indiziato di condotte persecutorie ai danni della sua ex fidanzata.

L’accusa è di non aver voluto accettare che la loro relazione fosse terminata e di aver quindi cominciato a molestarla in modo molto forte. In diverse occasioni l’aveva raggiunta sul posto di lavoro. Le aveva anche danneggiato l’auto e minacciato un’amica che aveva dato ospitalità alla ragazza e a sua madre.

Leggi anche:—>Anziano muore tentando di salvare il suo cane caduto in un pozzo

La polizia ha eseguito l’operazione in modo molto rapido, come accade per i casi con codici rossi. Questo a conferma dell’importanza di denunciare persecuzioni in modo tempestivo.