Angela Merkel a Washington incontra Harris e poi Biden alla White House

Angela Merkel è a Washington da ieri sera per la sua ultima visita da cancelliere negli Usa. Ecco il programma odierno

Angela Merkel è a Washington da ieri sera per la sua ultima visita da cancelliere negli Usa. Il programma odierno prevede un primo colloquio a colazione con la vicepresidente Kamala Harris, poi un incontro con alcuni dirigenti di aziende.

La cancelliera sarà insignita del titolo di un dottorato ad honorem dalla Johns Hopkins University e sarà ricevuta alla White House dal presidente Joe Biden per un colloquio che darà conferma del legame transatlantico e delle relazioni bilaterali dopo le tensioni createsi con la precedente amministrazione, che puntavano all’isolazionismo.

La visita a Washington sarà una delle ultime per la cancelliera, da 16 anni a capo dello Stato tedesco e che non si ricandiderà alle elezioni del 26 settembre. Merkel è stata 20 volte negli Stati Uniti. Con Biden, Merkel dibatterà di pandemia e ripresa economica, cambiamento climatico, sicurezza.

E poi ancora North Stream 2, gasdotto per trasportare tramite Mar Baltico il gas che dalla Russia va all’Europa passando per la Germania. Un piano su cui si sono create diverse polemiche perché visto dagli Usa come un pericolo per la sicurezza e di cui Merkel ha discusso anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelenski in visita a Berlino.