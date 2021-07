Libero De Rienzo, l’attore stroncato all’età di 44 anni

Nato a Napoli il 24 febbraio 1977, Libero De Rienzo è morto questa mattina a causa di un infarto. L’attore è stato ritrovato qualche ora fa nella sua casa di Roma, dove viveva con la moglie, la costumista Marcella Mosca, e i suoi due figli, rispettivamente di 6 e 2 anni. La data dei funerali non è ancora stata fissata, ma dopo di essi, la salma verrà seppellita accanto a quella della mamma, in Irpinia.

La carriera nel cinema

Libero De Rienzo inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo seguendo le orme di suo padre, l’attore Fiore De Rienzo, il quale è stato anche aiuto regista di Citto Maselli. Tra i film più famosi a cui ha preso parte Libero, ricordiamo Santa Maradona di Marco Ponti – interpretazione per la quale l’attore ha vinto il David di Donatello nel 2002 – e A/R Andata+Ritorno, sempre con la regia di Marco Ponti, nel quale ha recitato accanto a Vanessa Incontrada.

Oltre a essere un attore premiato e acclamato, Libero De Rienzo ha vestito anche i panni di sceneggiatore e regista nel film Sangue – la morte non esiste (2005).

I riconoscimenti artistici

Durante la sua carriera nel mondo del cinema Libero De Rienzo ha ottenuto la vittoria di un David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2002 per il film Santa Maradona, una candidatura nel 2010 come miglior attore non protagonista per Fortapàsc (regia di Marco Risi) e un’altra candidatura nel 2014, sempre nella stessa categoria, per Smetto quando voglio, diretto da Sydney Sibilia.

Libero, marito e padre

Libero De Rienzo era sposato da diverso tempo con Marcella Mosca, costumista di cinema e teatro. Non ci sono mai state molte indiscrezioni sulla loro storia d’amore, l’unica cosa che sappiamo è che si sono conosciuti nell’ambiente lavorativo.