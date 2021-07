Medico negazionista: “Ripresa casi è barzelletta, se richiudono guerra civile”

“Non mi sono vaccinato contro il Covid e non lo farò certo per il Green pass”. Sono le parole di Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell’associazione ‘L’Eretico’ che dalla prima ora cavalca il fronte anti-vaccino per Covid-19.

“Non sono solo in questa battaglia, sempre più medici si oppongo e salgono i ricorsi in tribunale“, ha spiegato. Ma i contagi risalgono? “Questa è una barzelletta – ha dichiarato Bacco all’Adnkronos Salute – Le mutazioni non sono così aggressive e poi il vaccino non protegge. Sono stato al Cotugno di Napoli e ho visto con i miei occhi due persone ricoverate che avevano fatto doppia dose di Pfizer. Di che parliamo!”. E se, per l’aumento dei casi, arrivassero nuove misure restrittive “scoppia la guerra civile – ha assicurato il medico – Stavolta non saranno tutti ubbidienti, molti si sono fatti il vaccino solo per tornare alla normalità”.

Secondo Bacco, “c’è un silenzio su chi la pensa diversamente sui vaccini: perché non mi chiamano per un contraddittorio in tv con i vari Burioni, Bassetti o Galli?”, chiede. “Non lo fanno – ha spiegato – perché sanno che io ho visto il Covid da dentro, ho fatto le autopsie ai pazienti. So di quello che parlo. Anzi invito i giornalisti a seguirmi in queste autopsie così facciamo vedere finalemente gli effetti della malattia”.