Davide Bistrot, morto per un «mal di testa»: medico indagato per omicidio colposo

Davide Bistrot, promessa del volley, è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Belluno. Gli operatori sanitari gli avevano diagnosticato soltanto «cervicalgia e vomito» e, a seguito degli accertamenti, lo avevano fatto tornare a casa. Il mattino successivo, tuttavia, i genitori lo hanno trovato privo di vita. Il medico che lo ha avuto in cura al pronto soccorso adesso è indagato per omicidio colposo. L’autopsia sul corpo del diciottenne verrà effettuata la prossima settimana.

La prematura morte di Davide Bistrot ha sconvolto l’Italia intera. Il diciottenne, mercoledì sera, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Belluno per un forte mal di testa. I medici, tuttavia, ai primi accertamenti non avevano rilevato particolari problemi e, dopo avergli somministrato una flebo di fisiologica, lo avevano rispedito a casa. La diagnosi era stata di una semplice «cervicalgia con vomito». Il giovane, al mattino dopo, è stato rinvenuto privo di vita nel suo letto. Le cause del decesso sono al momento ancora ignote, ma la famiglia vuole giustizia. Ulteriori esami, infatti, avrebbero forse potuto salvare la vita alla promessa del volley. La Procura ha dunque aperto una indagine per accertare eventuali responsabilità. Un medico è stato inscritto nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. La prossima settimana verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima.

Le indagini sulla morte di Davide Bistrot

L’obiettivo della Procura è chiarire le cause della morte di Davide Bistrot, nonché eventuali responsabilità. I Carabinieri di Belluno hanno acquisito dalla struttura sanitaria la documentazione riguardante la degenza del giovane. La Regione, inoltre, ha mandato presso l’ospedale un team di ispettori al fine di raccogliere ulteriori informazioni in merito a quanto accaduto nelle ore antecedenti al decesso del diciottenne. L’ipotesi di reato, per cui è indagato uno dei medici che ha avuto il ragazzo in cura, è di omicidio colposo. Soltanto l’autopsia, in programma la prossima settimana, potrà tuttavia chiarire la causa del decesso.

