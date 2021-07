Roma, focolaio dopo la partita dell’Italia vista in un pub: 73 i casi

Il cluster è legato alla gara Italia-Belgio vista in un pub del quartiere Monteverde a Roma. 73 i casi registrati ma si teme possano salire

Da dopo la partita dell’Italia contro il Belgio vista in un locale di via del Casaletto a Roma, nel quartiere Gianicolense detto Monteverde, è scoppiato un focolaio di Covid. Si sono infatti registrati già 73 contagi, ma potrebbero aumentare. I primi 16 erano legati al match Italia-Belgio, poi sono aumentati fino a raggiungere i 73. Il timore è che ve ne saranno altri, perché ci sono persone vicine ai contagiati nel pub che attendono l’esito del tampone. La fascia di età dei contagiati è dai 14 ai 60 anni, quasi tutti maschi e con meno di 25 anni.

Si temono anche altri casi legati ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, in particolare c’è preoccupazione per il maxi assembramento per tutto il centro dopo l’uscita in pullman della squadra. Si stima che abbiano partecipato ai festeggiamenti centinaia di migliaia di persone, tra cui parecchi non vaccinati. In molti erano senza mascherina, dato che non c’è più l’obbligo di indossarla all’aperto.

L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato aveva detto alcuni giorni fa:«È inevitabile un aumento dei contagi nelle prossime settimane. Pagheremo il conto dei festeggiamenti per gli azzurri. Oggi è importante vaccinarsi, dobbiamo arrivare alla prima settimana di agosto al 70% e nelle settimane successive all’80% per cento della popolazione over 12 vaccinata».