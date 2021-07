Bollettino coronavirus 17 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 17 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 17 luglio. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Toscana nuovo balzo contagi, 222 casi in un giorno

Nuovo balzo dei contagi in Toscana: i nuovi casi registrati in regione nelle ultime 24 ore sono 222 su 12.968 test di cui 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (4,5% sulle prime diagnosi). I dati sono stati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto report sui social. Nel report di ieri i casi erano 169 su 11.420 test, con un tasso di nuovi positivi dell’1,48% (3,5% sulle prime diagnosi). Invece l’ultima volta che i contagi giornalieri, in Toscana, erano stati sopra 200 risale al 30 maggio scorso quando furono 263 i casi registrati in un giorno.

Crescono ancora i casi in Emilia-Romagna, preoccupa Rimini

Crescono ancora, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati infatti individuati 207 casi, sulla base di 22.306 tamponi, con un’età media che continua ad abbassarsi (29,2 anni) e con alcune zone che cominciano a preoccupare. In particolare Rimini, che pur essendo una delle province più piccole è quella che fa registrare il maggior numero di contagi (39). I casi attivi sono 2.488, non si registra nessun decesso e prosegue il calo dei ricoveri che sono 14 in terapia intensiva, uno in meno di ieri, 145 negli altri reparti Covid (-3). Effetto anche della campagna vaccinale che procede spedita: sono state somministrate, infatti, quasi 4,5 milioni di dose e, con il numero di chi ha completato il ciclo che si avvicina ai due milioni, circa il 60% dell’intera popolazione ha ricevuto almeno la prima dose

In aggiornamento