Massimo Bochicchio, broker dei vip, espulso in Italia: accusato di truffa

Il broker dei vip, arrestato a Giacarta per un mandato di arresto internazionale, è stato espulso in Italia ed è ai domiciliari.

Massimo Bochicchio, accusato di aver truffato diversi vip, è stato espulso in Italia dopo essere stato arrestato lo scorso 7 Luglio a Giacarta, in Indonesia.

Espulso in Italia

Il broker dei vip è arrivato quest’oggi, alle 13, a Fiumicino con un volo di linea proveniente da Doha. Ad aspettarlo in aeroporto gli agenti della Polizia Giudiziaria di Fiumicino che lo hanno condotto in Questura per notificare gli arresti domiciliari. Stando a quanto riferito dai suoi legali, il gip di Roma ha ha revocato il carcere convertendolo in arresti domiciliari. Nel provvedimento viene riconosciuta «la serietà e fondatezza della proposta restitutoria».

Massimo Bochicchio era stato bloccato all’aeroporto di Giacarta su mandato di arresto internazionale e avrebbe raccolto circa 500 milioni di euro a partire dal 2011. Il giorno prima dell’arresto, la Procura di Milano ha trasmesso il fascicolo per riciclaggio a Roma dove era stata aperta una indagine sulle presunte truffe ai danni di personaggi famosi.

La posizione dei truffati

Dopo la decisione di riservare a Bochicchio gli arresti domiciliari, l’avvocato dei truffati, Cesare Placanica, è intervenuto in difesa dei suoi assistiti. «I miei assistiti si sono rivolti alla Procura di Roma – afferma – confidando in una piena tutela dei propri diritti». L’avvocato Placanica aggiunge: «Ci auguriamo che le dichiarazioni di intenti di Bochicchio, che gli hanno consentito il beneficio degli arresti domiciliari, siano valutate con estremo rigore dall’autorità giudiziaria per evitare un ulteriore, clamorosa, manovra truffaldina». Manovra truffaldina che, qualora dovesse verificarsi di nuovo, Cesare Placanica conclude: «annovererebbe tra le proprie vittime non solo e, per la seconda volta, chi aveva dato incondizionata fiducia al Bochicchio, ma anche i magistrati e gli operatori di polizia giudiziaria che lavorano da quasi un anno su questo caso». Tra le vittime di Massimo Bochicchio, l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, il procuratore Federico Pastorello e anche altri calciatori.