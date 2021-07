Uccisa nel parcheggio di un supermercato: l’amante è in gravi condizioni

Il presunto amante di Vincenza Tortora è ricoverato in prognosi riservata. Nel cellulare di Nunziata, la registrazione audio dell’omicidio.

Vincenza Tortora, 63 anni, è stata uccisa nel parcheggio di un supermercato dal marito 70enne, Francesco Nunziata. Con lei, quel giorno, era presente anche il suo presunto amante, Francesco Gifuni di 46 anni. È successo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

L’omicidio

Sicuro che la moglie e il 46enne avessero un rapporto clandestino, spinto dalla gelosia, Francesco Nunziata ha colpito con un coltello prima il presunto amante e poi ha ucciso la moglie. Francesco Gifuni, fornitore di latticini del supermercato, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in Ospedale a Nola. Le sue condizioni che prima non sembravano preoccupare, ora si sono invece aggravate. L’assassino, a distanza di qualche ora dall’omicidio, si è costituito.

Registrato il momento della lite

Francesco Nunziata, convinto che la moglie e il fornitore di latticini avessero una relazione extraconiugale, ha portato con sé un registratore per registrare l’incontro con i due. In questo modo, lui pensava di poter ottenere una prova della loro infedeltà. Però, le cose non sono andate come aveva immaginato. Nel suo cellulare, infatti, è presente una registrazione audio del momento in cui è avvenuto l’omicidio.