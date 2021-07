Violento nubifragio su Palermo, strade allagate, allerta arancione sulla Sicilia

Nella notte un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo allagando strade e sottopassaggi. Sono stati 27 gli interventi che in poche ore hanno dovuto effettuare i Vigili del fuoco.

Era stata diramata l’allerta arancione da parte della Protezione Civile nella giornata di ieri, per tutta la Sicilia settentrionale. Gli interventi dei pompieri hanno interessato soprattutto la zona di viale Regione Siciliana Piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Automobilisti intrappolati nelle auto, e appartamenti e abitazioni con preoccupanti infiltrazioni di acqua e crepe. Sono dovuti intervenire anche i sommozzatori e i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio.