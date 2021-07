Morte di Libero De Rienzo, indagini sulla sua morte: si cercano risposte nel cellulare

Proseguono le indagini sulla morte dell’attore Libero De Rienzo. In attesa dell’autopsia, nel frattempo la famiglia ha smentito i problemi di droga.

Proseguono le indagini sulla morte dell’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita la sera di giovedì. Gli investigatori stanno cercando di approfondire le 48 ore precedenti la morte di De Rienzo. In merito si sta analizzando il cellulare dell’attore, che verrà analizzato per controllare i contatti avuti da De Rienzo nei giorni scorsi.

In base alle prime ricostruzioni, che avranno eventuale conferma con l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni, l’artista dovrebbe essere morto 24 ore prima del suo ritrovamento. Sono stati disposti anche degli esami tossicologici, per accertare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti, la famiglia in merito ha affermato che il 44enne non faceva più uso di droghe da tempo.

Gli investigatori hanno messo i sigilli all’abitazione dell’attore e ascoltato i vicini per raccogliere elementi utili da chi ha incontrato o ha avuto modo di parlare con l’attore prima del tragico epilogo.