Morte dell’attore Libero De Rienzo: la Procura apre fascicolo di indagine

In relazione alla morte dell’attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

LEGGI ANCHE: Sara Pedri, parla il primario Tateo: «Contro di me solo falsità»

Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci. Il magistrato ha disposto l’autopsia. Il procedimento è stato rubricato con la fattispecie di morte come conseguenza di altro come dispone l’articolo 586 del codice penale. Obiettivo degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, è accertare le cause che hanno portato alla morte del giovane attore napoletano. Dall’autopsia, da questo punto di vista, potrebbero arrivare risposte importanti.