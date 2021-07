Bollettino coronavirus 16 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni

I primi dati di oggi, 16 luglio. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Valle d’Aosta, nessun decesso e 5 nuovi casi positivi

Nessun decesso e cinque nuovi casi positivi al Covid in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 11.708. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della regione da cui risulta che i guariti complessivi sono 11.213 mentre i casi testati sono 68.786. I positivi attuali sono, invece, 22 tutti in isolamento domiciliare. Nessuno risulta ricoverato in ospedale. I decessi di persone risultate positive al Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 473.

In aggiornamento