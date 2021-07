Drammatico incidente in moto, gravissimo 19enne: arresto cardiaco e gamba destra amputata

Un 19enne è caduto dalla moto a Senago, in via Alcide de Gasperi all’una di questa notte, ora è in gravissime condizioni, ricoverato al Policlinico San Gerardo di Monza. È in arresto cardiaco e con la gamba destra amputata. Era in moto con un altro ragazzo, un 20enne era alla guida.



L’incidente

La caduta del mezzo è stata causata da una macchina che sorpassando dove non poteva, ha centrato la moto su cui viaggiavano i due ragazzi, il conducente è fuggito senza prestare loro soccorso. Il ragazzo di 20 anni alla guida del mezzo, se l’è cavata con una serie di contusioni mentre al 19enne si è amputata la gamba destra ed è finito in arresto cardiaco.

Il pirata della strada è stato rintracciato dai Carabinieri della stazione di Arese. È uno studente 27 anni di Paderno Dugnano. È stata la madre a chiamare i carabinieri. Il conducente è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.