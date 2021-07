Michael Gargiulo, «squartatore di Hollywood», condannato a morte per aver ucciso due donne

Una delle due vittime era una ragazza che si stava apprestando per recarsi a un appuntamento con il noto attore Ashton Kutcher

Michael Gargiulo, detto lo «squartatore di Hollywood», ha ricevuto una condanna a morte per aver assassinato due donne e cercato di ucciderne un’altra. È quanto ha stabilito il giudice di Los Angeles, Larry Filder. ««Da qualsiasi parte è andato, è stato seguito da morte e distruzione», le parole del magistrato.

Il caso di Gargiulo, 45 anni, è noto poiché una delle due donne che ha ucciso era una ragazza, Ashley Ellerin, che si stava apprestando a recarsi a un appuntamento con il famoso attore Ashton Kutcher. Gargiulo l’ha assassinata con 47 coltellate.

Leggi anche:—>Tokyo 2020, primo caso Covid al Villaggio Olimpico

L’altra donna uccisa dallo squartatore è Maria Bruno, 32 anni, mamma di 4 bambini. L’uomo, dopo averla ammazzata, le ha tagliato il seno per rimuovere le protesi. È invece sopravvissuta al tentativo di ucciderla da parte di Gargiulo Michelle Murphy, che si è difesa con le unghie e con i denti, riuscendo infine a mettere in fuga il killer. La donna ha poi collaborato alle indagini degli investigatori, che sono così riusciti a catturare l’uomo e a risolvere i due precedenti casi di femminicidio.

In tribunale, Gargiulo ha detto:«Vengo condannato a morte in modo ingiusto e ingiustificato. Volevo testimoniare ma mi hanno fatto stare zitto». Ora estraderanno, con molta probabilità, il killer in Illinois, dove lo accusano di aver assassinato anche un’altra donna.