Tokyo 2020, primo caso Covid al Villaggio Olimpico

La persona che ha contratto il virus è attualmente in quarantena in un hotel del posto, come hanno comunicato gli organizzatori

Mancano soltanto sei giorno alla partenza delle Olimpiadi, e nel Villaggio Olimpico di Tokyo si è già registrati il primo caso di contagio da Covid. Lo hanno comunicato gli organizzatori, spiegando, che al momento non hanno fatto sapere chi sia la persona che ha contratto il virus.

Gli organizzatori hanno però spiegato che la persona risultata positiva è ora in un hotel, in isolamento.

«C’è stato un contagio da Covid nel Villaggio. È stato il primo caso segnalato durante i test», ha spiegato Masa Takaya, portavoce del comitato che organizza le Olimpiadi. Il presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha fatto sapere che «stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid. Se dovessimo ritrovarci con un focolaio, ci assicureremo di avere un piano in atto per rispondere».