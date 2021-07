Euro 2020, il tifoso inglese col tatuaggio della Coppa: “Tormentato dagli italiani su Facebook”

Lewis Holden è il tifoso inglese che è divenuto famoso in tutto il mondo per essersi fatto fare un tatuaggio con la Coppa di Euro 2020 a poche ore dalla finale, persa contro l’Italia. «England Winners, It’s Coming Home!», aveva scritto sulla gamba. Al termine dei calci di rigore, tuttavia, ha dovuto arrendersi alla realtà e con essa dovrà convivere per molto tempo. Intanto un gran numero di italiani lo ha sbeffeggiato sui social network, anche inviandogli messaggi privati.

Un eccesso di ottimismo è costato caro a Lewis Holden. Il tifoso si è tatuato sulla gamba la coppa di Euro 2020 a poche ore dalla finale tra Italia e Inghilterra. Era convinto che la sua squadra avrebbe vinto, ma ciò non è accaduto. Le foto del tatuaggio, intanto, hanno fatto il giro del web ed il giovane non ha potuto sottrarsi al caos mediatico. Burle e non solo. In tanti, soprattutto italiani, infatti, lo hanno contattato e deriso sui social network. Lui, tuttavia, non si perde d’animo ed ha annunciato che nel caso in cui la Nazionale inglese arrivi in finale al Mondiale in Qatar del prossimo anno farà un altro tatuaggio a tema. Ancora una volta in barba alla scaramanzia.

L’annuncio di Lewis, il tifoso inglese col tatuaggio della Coppa

Lewis Holden non sta vivendo giorni tranquilli. Il tifoso inglese con il tatuaggio della coppa di Euro 2020 lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al quotidiano Manchester Evening News. “Sono distrutto, chi non lo sarebbe? Ma il tatuaggio me lo tengo. Ho avuto 500 richieste di amicizia su Facebook da italiani durante la notte dopo la finale. Il mio telefono non ha mai smesso di suonare. Non ho idea di cosa vogliano, ma non so come liberarmene”, ha rivelato. Nonostante ciò, il giovane non sembrerebbe avere imparato la lezione. Se ci sarà una prossima volta, come si augura, sfiderà nuovamente la sorte. “Se l’anno prossimo in Qatar arriviamo in finale, sarò di nuovo dal tatuatore e mi farò scrivere “England World Cup 2022 winners””. Non sarà facile, tuttavia, trovare un tatuatore disposto ad accontentarlo, data la scaramanzia.