Covid in Inghilterra, contagi superano i 50mila. Johnson:«Togliamo le restrizioni, ma state attenti»

Salgono i casi di Covid 19 in Inghilterra e oltrepassano i 50mila in un giorno. Il Governo vuole però mantenere la promessa di eliminare le restrizioni il 19 luglio

Il Covid in Inghilterra torna a far paura, con i contagi che in 24 ore hanno superato i 50mila. Rispetto al giorno precedente sono calati i decessi (49 invece di 63). Preoccupano i ricoveri, 717, come non accadeva dal 2 marzo scorso. Si tratta di cifre che fanno paura, soprattutto perché l’Inghilterra intende togliere tutte le restrizioni il prossimo 19 luglio.

Pare che il governo non voglia più rimandare le riaperture e affidarsi al buon senso dei britannici, auspicando che rispettino volontariamente l’uso delle mascherine e dei passaporti vaccinali. Tuttavia c’è davvero grande preoccupazione, poiché la variante Delta sta facendo salite vertiginosamente i contagi nel Paese e anche i decessi, che giovedì erano 63 e ieri, venerdì, 49. Questo è un chiaro segnale di stare all’erta.

Il timore è che la campagna vaccinale stia rallentando per la riluttanza dei giovani. Johnson ha pregato gli inglesi di non darsi alla pazza gioia. Intanto i ricoveri salgono e gli ospedali tornano a patire l’essere pieni. Un medico intervistato dal The Sun, Chris Witty, ha avvisato che «i numeri di ricoverati tornano a spaventare gli ospedali britannici».

Il timore che i posti in terapia intensiva potrebbero tornare a essere di nuovo pieni, a causa della tendenza degli ultimi giorni e si torna a occuparsi solo al coronavirus accantonando momentaneamente tutte le operazioni in programma. «Uno dei più grandi ospedali di Londra oggi ha sospeso tutte le sue operazioni pianificate per 48 ore a causa della mancanza di posti letto in terapia intensiva, inclusi trapianti di fegato salvavita». Quel che ci si chiede è: a questo punto, vale la pena togliere le restrizioni con questi numeri?