Team italiano Vigili del fuoco salva 40 persone in Belgio vittime del maltempo

Lo hanno reso noto i Vigili del fuoco tramite un tweet, dove spiegano che stanno operando nelle aree vittime di nubifragio a sud di Liegi.

Sono circa 40 le persone che in Belgio sono state tratte in salvo dal team italiano dei Vigili del fuoco. Erano rimaste bloccate a causa del maltempo che imperversa in queste ultime ore. Le persone salvate erano rimaste imprigionate nelle proprie abitazioni e in una casa di cura nell’area di Tilff.