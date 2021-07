Neonato non respira, i genitori scendono in strada disperati e chiedono aiuto

Un carabiniere ha salvato un bimbo di 6 mesi che non respirava più, praticandogli un massaggio cardiaco prima dell’arrivo del 118

Un bambino di 6 mesi aveva smesso di respirare e i genitori, disperati, vedendo il figlio in quelle condizioni, sono scesi in strada chiedendo aiuto. Per fortuna i carabinieri di Gavoi (Nuoro) erano nei pressi e hanno assistito alla scena, intervenendo prontamente. Un militare ha soccorso il piccolo in attesa dell’ambulanza.

Quando i carabinieri si sono avvicinati, la madre ha spiegato che il bimbo era in stato di incoscienza e non respirava più. Al che un carabiniere gli ha praticato un massaggio cardiaco per 10 minuti fino all’arrivo del 118 e di un medico di base.

Il bambino, ripresosi, è stato subito portato all’ospedale San Francesco di Nuoro dall’ambulanza per fare degli accertamenti. Il bimbo non rischia la vita e sta migliorando, grazie al pronto intervento del carabiniere.