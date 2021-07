Un negozio ha vietato l’ingresso ai vaccinati, per gli altri tutto ok

Un commerciante ritiene i vaccinati da meno di 15 giorni contagiosi. Per lui i non vaccinati sono “discriminati”. La follia a Pistoia

In questo mondo al contrario i vaccinati sono un pericolo e i non-vaccinati sarebbero “discriminati”. Accade a Pistoia dove un negozio espone un cartello con sopra scritto: ““A scopo cautelativo l’ingresso è vietato a coloro che si sono vaccinati fino al 14esimo giorno dalla data della vaccinazione. Scaduto tale periodo possono entrare tutti; Per tutti gli altri l’ingresso libero con o senza mascherina, foulard, bandana”.

LEGGI ANCHE: Green Pass, si pensa all’obbligo per treni e aerei. Dubbi sui ristoranti



Secondo il negoziante che ha esposto il cartello (non certo un virologo o un esperto di medicina), chi è si è sottoposto all’inoculazione “potrebbe essere contagioso” mentre chi non ha ricevuto la dose “può entrare nel suo punto vendita senza mascherina“. Come detto, appunto, è il mondo al contrario. Nel cartello si sostiene che “il vaccino Covid è illegale, è un siero genetico sperimentale fino a dicembre 2023 e che non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine“. Si attendono sanzioni per il commerciante.