Previsioni Meteo DOMANI lunedì 19 | cieli coperti

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 19 luglio. Al nord cieli nuvolosi nel corso della giornata. Al centro cieli nuvolosi e fenomeni sparsi. Al sud cieli coperti con possibili piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 19 luglio

Nord:

Addensamenti compatti tra mattino e pomeriggio sui rilievi alpini occidentali con deboli rovesci o temporali, in successivo miglioramento. Sul restante settentrione prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento più consistente con sporadici piovaschi pomeridiani che potranno interessare le aree appenniniche, nonché quelle montuose di Lombardia orientale e Triveneto.

Centro e Sardegna:

Ancora condizioni instabili su rilievi ed entroterra marchigiano, nonché sull’Abruzzo con copertura diffusa associata a rovesci e temporali, comunque in attenuazione dal pomeriggio con ampie schiarite serali. Prevalenza di bel tempo sulle restanti zone, salvo un moderato sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna con isolati e lievi rovesci temporaleschi, attesi nelle ore centrali sul settore sudorientale della Sardegna e sul Lazio centromeridionale.

Sud e Sicilia:

Sulle regioni peninsulari iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sempre più diffusi, in graduale assorbimento dalla serata con ampie schiarite, eccezion fatta per le relative aree ioniche dove copertura e qualche residuo ma debole fenomeno proseguiranno anche durante le ore notturne. Sulla Sicilia ampio soleggiamento, interrotto solo nelle ore diurne da nuvolosità anche consistente con deboli precipitazioni associate, che interesseranno i settori orientale e meridionale dell’isola.

Temperature:

Minime in rialzo su val padana, regioni centrali Sardegna compresa, coste campane, Basilicata ionica e nord Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione su alpi occidentali, coste orientali sarde, Abruzzo e Molise; in aumento su rilievi orientali lombardi e del Triveneto, Sardegna occidentale, bassa Toscana, Marche, Umbria, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e regioni tirreniche meridionali, Sicilia compresa; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord con locali rinforzi sulla Liguria; moderati nordorientali sulle regioni centrali peninsulari; da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Da mosso a molto mosso al mattino lo stretto di Sicilia; mossi mar e canale di Sardegna ed il tirreno meridionale; poco mosso il mar ligure; da mossi a poco mossi i restanti bacini.