Previsioni Meteo OGGI martedì 20 | nuvole al sud

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 20 luglio. Al nord cieli prevalentemente sereni con poche nubi. Al centro nubi in intensificazione. Al sud cieli coperti con possibili piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 20 luglio

Nord:

Ampi spazi soleggiati salvo temporanei annuvolamenti diurni con associati occasionali deboli piovaschi a ridosso dell’arco alpino.

Centro e Sardegna:

Condizioni di tempo stabile ma con temporanei locali sviluppi convettivi durante le ore pomeridiane a ridosso dei rilievi che saranno associati a qualche debole acquazzone sul basso Lazio.

Sud e Sicilia:

Sereno o poco nuvoloso sull’isola; variabilità sulle regioni peninsulari con prevalenza di schiarite al primo mattino e successivo temporaneo aumento della nuvolosità che sarà ancora in grado di dar luogo a locali fenomeni specie sulle aree appenniniche. Cessazione delle precipitazioni nel tardo pomeriggio con il ritorno del cielo sereno un po’ ovunque.

Temperature:

Minime in calo al nord, in aumento sulle regioni centrali adriatiche, Sardegna alta Campania e Sicilia; stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia e triveneto; stazionarie su Emilia-romagna ed in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili al nord; deboli settentrionali sul resto del paese con locali rinforzi sul settore adriatico.

Mari:

Da poco mossi a mossi stretto di Sicilia, ionio ed adriatico meridionale; poco mossi gli altri mari.