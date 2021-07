Omicidio in una Rsa, 87enne uccide la compagna con una coltellata al cuore

Tragedia in una Rsa in Alto Adige: Karl Engelmayr, 87enne, accoltella al cuore la compagna di 78 anni. Fatale la pugnalata, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Nella giornata di ieri, un’ospite della Rsa a Lana, Alto Adige, è stata uccisa durante l’orario di visita con una coltellata al cuore. La donna si chiamava Maria Waschgler, e aveva 78 anni. Ad essere accusato del delitto è il compagno Karl Engelmayr, 87 anni, cittadino austriaco da tempo vive in Alto Adige. L’omicidio si è consumato nel tardo pomeriggio, nel giardino della casa di riposo Lorenzerhof. La struttura aveva ripreso con le visite da parte dei famigliari soltanto pochi giorni.

Uccide l’anziana compagna con un coltello da cucina

Nella giornata di ieri, domenica 18 luglio, l’87enne austriaco Karl Engelmayr ha fatto visita alla compagna 78enne in una Rsa a Lana, in Alto Adige. La struttura aveva ripreso con le visite dei parenti dopo un lungo stop imposto dalla pandemia, e soltanto ai visitatori in possesso di Green Pass – ed esclusivamente al parco esterno della casa di riposo. E infatti, proprio mentre erano seduti su una panchina del giardino, l’87enne avrebbe estratto dalla tasca un coltello da cucina e avrebbe colpito la donna al cuore. L’omicidio si è verificato nel tardo pomeriggio.

LEGGI ANCHE: Attaccato da uno sciame di vespe mentre era sul letto, muore 50enne

Accortisi di quanto accaduto, sul posto sono subito accorsi alcuni infermieri della struttura. Inutili, però, i tentativi di salvare la vita della donna. Insieme a loro è intervenuto anche un medico d’urgenza, che nulla ha potuto per rianimare l’anziana ospite. Nel frattempo, alcuni collaboratori della Rsa sono intervenuti per bloccare immediatamente l’anziano aggressore, che pare non abbia opposto alcun tipo di resistenza.

LEGGI ANCHE: Schianto contro un palo, perde la vita 28enne: aveva appena inaugurato il suo locale

Alla luce di quanto accaduto, Karl Engelmayr è stato arrestato dai carabinieri poco dopo il delitto. Non è ancora chiaro, tuttavia, il movente che ha portato l’uomo ad uccidere Maria Waschgler, che prima della pensione gestiva un negozio di alimentari nel paese della Val d’Adige, alle porte di Merano. Secondo alcune prime ipotesi, pare comunque che l’uomo fosse da qualche tempo in preda alla gelosia, e temesse che la compagna – ormai ospite della Rsa da diversi anni – avesse instaurato un qualche tipo di relazione con un altro uomo.