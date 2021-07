Il problema della campagna vaccinale sorge in vista delle aperture della scuola. Costa, sottosegretario alla Salute, sottolinea che se non si avranno risultati con le buone, ovvero con la sensibilizzazione, si può pensare all’obbligo.

Dopo i dati sconcertanti delle prove invalsi, il governo non vuole ritornare alla Dad e dover tenere ancora i ragazzi in casa. L’unica opzione per ritornare tra i banchi è la vaccinazione. Ma c’è chi, tra gli insegnanti, non vuole vaccinarsi. Lo scoglio da superare è come si può procedere per il personale docente non vaccinato quando apriranno le scuole. Per il sottosegretario alla Salute, Andre Costa, c’è ancora tempo per convincerli e sensibilizzare quella fetta di popolazione che si ritrova a contatto con la fascia più giovane tra i banchi di scuola.

“Abbiamo ancora un po’ di tempo per un’opera di sensibilizzazione” verso il personale docente e non docente della scuola che ancora non si è immunizzato, “ma non possiamo pensare di non riprendere le lezioni a settembre in presenza, ci auguriamo di riuscire a superare questo problema ma se dovesse persistere dobbiamo prendere in considerazione l’obbligo“. Così Costa, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre risponde alla domanda se il Governo è pronto a imporre l’obbligo vaccinale ai docenti ancora non vaccinati.

Obbligo di vaccinazione a scuola?

Dunque, se entro settembre dovesse esserci ancora qualcuno tra il personale docente che non si è vaccinato, si procederà all’obbligo vaccinale per poter continuare ad insegnare. “Questo personale docente non vaccinato è concentrato in 6 Regioni quindi non siamo in presenza di un dato medio consolidato“, ha aggiunto Costa. Al momento, la discussione è in alto mare. Ma non è escluso che come si pensa di introdurre l’obbligo del green pass – e quindi della vaccinazione, in sostanza – per utilizzare mezzi pubblici e poter andare al ristorante, si può decidere di introdurre la vaccinazione obbligatoria anche a scuola.

In contrapposizione con questa discussione arriva il No di Salvini. Il leader della Lega è in completo disaccordo con l’obbligo della vaccinazione all’interno delle scuole. Secondo il leghista sarebbe terrorismo mettere l’obbligo di vaccinazione per ragazzini adolescenti. Ma nonostante ciò, il governo non esclude la possibilità che si possa introdurre l’obbligo soprattutto per il personale docente.