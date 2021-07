Infettivologo Bassetti: “Picco di casi da festeggiamenti? Troppa speculazione”

L’opinione dell’infettivologo Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta quanto detto ieri dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha parlato di un ‘effetto Azzurri’ per l’aumento dei contagi.

“Sull’aumento dei contagi a Roma credo ci sia un po’ di speculazione. Perché solo a Roma c’è questo picco di casi e non nel resto d’Italia dove tanta gente è scesa in piazza per festeggiare gli Azzurri? C’erano persone una sopra l’altra a Genova, Milano e Torino.

LEGGI ANCHE: Usa, l’83% dei casi Covid è per variante Delta. Fauci esorta a vaccinare

L’aumento dei contagi nella Capitale non è legato ai festeggiamenti, forse c’era già qualche focolaio tra i ragazzi non vaccinati. Direi di non criminalizzare i festeggiamenti, ma guardiamo alle situazioni contingenti che ci sono in tutto il Paese”, sono le parole di Matteo Bassetti ad Adnkronos Salute.