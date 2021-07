Covid, Matteo Salvini ha fatto il vaccino a Milano:«Ma non è una risposta all’appello di Draghi»

Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni spiega:«Mi vaccino, non sono no-vax»

Matteo Salvini ha fatto il vaccino a Milano contro il Coronavirus. Dopo la somministrazione era apparsa sui social una foto in cui si vede il QR code sul certificato di vaccinazione. Il leader della Lega aveva una prenotazione per il 28 giugno, ma dovette rimandare l’appuntamento per un altro impegno sopraggiunto.

Il codice che si intravede nella foto potrebbe essere del Green pass. Il leader della Lega in questi giorni ha sempre invocato la “libertà di scelta” nell’aderire alla campagna vaccinale, e oggi ha ricevuto la prima dose. Nella foto si vede Salvini prendere un caffè in un bar che dovrebbe essere quello della “Fabbrica del Vapore”, uno dei centri vaccinali più importanti a Milano.

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici😊 pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

«Stamani mi sono vaccinato, ma non è una risposta all’appello di Draghi», ha chiarito Salvini. «La mia è stata una libera scelta, ma non ho alcun diritto a imporre niente a nessuno, soprattutto quando si parla di bimbi e ragazzi. Gli scienziati inglesi e tedeschi non penso che siano matti quando dicono che vaccinare giovani sotto i 18 anni, in salute, non è saggio. Ci sono da vaccinare ancora tanti settanta-ottantenni, senza rinchiudere di nuovo in casa i diciottenni che hanno già tanto sofferto», ha chiosato.

«Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ha detto che l’invito a non vaccinarsi è un invito a morire. Se sei per l’obbligo vaccinale, abbi il coraggio di ammetterlo», ha invece commentato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Stiamo picconando il nostro Stato di diritto. Se devi esibire un certificato per esser libero, vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo». Lei comunque, ha detto che si vaccinerà: «Non sono no-vax, non sono contraria ai vaccini».