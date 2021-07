Codacons contro Burioni per il tweet sui no-vax: annunciato un esposto

A scatenare la polemica il tweet pubblicato da Burioni contro i novax: «Prepareremo un esposto all’Ordine dei Medici per chiedere la sua radiazione»

Il Codacons questa volta si scaglia contro Roberto Burioni e annuncia un esposto nei suoi confronti a seguito del tweet pubblicato dal virologo sul suo profilo Twitter. Tweet in cui, Burioni scrive: «Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci».

Codacons contro Burioni

Il tweet pubblicato dal virologo Burioni ha scatenato numerose polemiche che hanno coinvolto anche il mondo politico. Il Codacons ha deciso di intervenire annunciando un esposto all’Ordine dei Medici per chiedere la radiazione di Roberto Burioni. Il motivo? «Il Codacons – si legge – pienamente favorevole ai vaccini anti-Covid e alla campagna di vaccinazione avviata in Italia, non può accettare che un medico, onnipresente sui mass media e sui canali televisivi privati e pubblici, possa lasciarsi andare ad affermazioni disgustose e insulti raccapriccianti nei confronti di cittadini che, per i più disparati motivi, non possono o non vogliono vaccinarsi».

Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 22, 2021

Quanto scritto da Burioni, secondo il Codacons, non aiuterebbe a convincere gli indecisi a vaccinarsi. «Gli insulti del medico – scrivono – spingono una consistente fetta di dubbiosi a non vaccinarsi, sentendosi immotivatamente insultati e aggrediti».

Anche i politici contro Burioni

Non solo il Codacons quindi. Ad esprimere disappunto anche alcuni esponenti politici, come Giorgia Meloni la quale afferma: «Questa non è scienza, è vergognoso». E ancora Marco Rizzo che, invece, parla di «arroganza e odio di classe». Arrivata anche la risposta del medico: «Mi odiano i neofascisti, ma mi odiano anche i veterocomunisti: penso proprio di essere nel giusto» scrive.