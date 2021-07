Oristanese nella morsa del fuoco: Solinas: “Preoccupazione a angoscia”

Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, segue in costante collegamento con il Corpo Forestale, con i Vigili del fuoco e con le Forze dell’ordine l’evoluzione degli incendi che stanno aggredendo vaste zone dell’Oristanese.

“Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche – ha affermato il Presidente – nelle quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l’incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale. Sono vicino con la più profonda partecipazione ai Sindaci e a tutti i cittadini dei territori colpiti, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza che ci minaccia in modo vile e violeno”.

“Anche quest’anno, per la campagna antincendio, è schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale, alla lotta contro gli incendi boschivi. L’integrazione tra le due flotte consente la copertura dell’intero territorio regionale con tempi di intervento molto brevi in difesa dell’ambiente e dei cittadini, ma è indispensabile la collaborazione di tutti per prevenire simili emergenze e identificare i colpevoli. Siamo impegnati – ha concluso il Presidente – a ricercare le cause ed i responsabili di questo disastro oltre che a verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite”.

Ieri è stata una giornata difficilissima per la macchina dell’antincendio, soprattutto nell’oristanese, dove il fuoco è arrivato a ridosso delle case a Santu Lussurgiu e a Cuglieri, dove sono state evacuate numerose famiglie. Incendi anche in Ogliastra e nel Nuorese.

10mila ettari distrutti, Solinas: “Governo dia subito risorse”

“Scriverò al Presidente Mario Draghi per chiedere che una quota del Pnrr sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione, che rimargini queste terribili ferite”. Cosi il presidente della Regione, Christian Solinas, riferendosi agli incendi – ancora in corso nell’Oristanese – che hanno distrutto 10mila ettari di vegetazione, aziende e case e causato la morte di bestiame. La macchina della Regione è interamente mobilitata: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri). “Chiediamo al Governo – afferma ancora Solinas in una nota – un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire”.