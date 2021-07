Tenta di uccidere la moglie davanti alla figlia poi si uccide lanciandosi dalla finestra

La tragedia nella notte a Taranto, in uno uno stabile di via Duca degli Abruzzi, un appartamento posto al quinto piano. I due coniugi poco prima, erano stati insieme ad un matrimonio. L’uomo è un 40enne con precedenti penali.



Quando la moglie si è addormentata, abbracciata alla figlia di 6 anni che era con loro a letto, lui ha impugnato delle forbici tentando di ucciderla. La donna, ferita, colpita al mento e allo sterno con le forbici, è comunque riuscita a prendere in braccio la bimba e l’altro figlio, e a precipitarsi in strada, giù di corsa per due piani di scale.

Proprio mentre usciva dal palazzo, il marito si è lanciato dal balcone impattando violentemente sull’asfalto e morendo sul colpo. La donna è stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale Santissima Annunziata. A quanto si è appreso le sue ferite non sono gravi