Tinta in estate: tutti i trucchi per farla durare più a lungo

Prima di partire per le vacanze estive le donne non rinunciano al proposito di mettersi in ordine e questo comporta anche, se necessario, fare la tinta. Ma come farla durare più a lungo in questi mesi? Ecco la risposta.

Si può decidere di tingere i capelli perché non si sopporta, nel periodo più rilassante dell’anno, di vedersi allo specchio con dei capelli grigi che stonano con l’abbronzatura o per il desiderio di cambiare aspetto con una colorazione un po’ diversa dal solito. Succede che magari, in vista di nuove avventure si voglia avere un look più spigliato, dopotutto l’estate può portare a grandi cambiamenti.

Tingersi i capelli: i problemi relativi alla stagione

La nostra capigliatura però, in questa stagione, deve fronteggiare alcune avversità come il sale, il vento, il cloro della piscina e altro. Poi bisogna tenere in considerazione che la tinta favolosa e luccicante appena usciti dal parruchiere, già dopo due settimane comincia a perdere lucentezza. Come fare allora per non vanificare il lavoro del parrucchiere e non vedere andare in fumo i soldi spesi?

Tutti i consigli per un colore perfetto

Ecco alcuni consigli per una tinta duratura in estate:

idratare : questa è la parola d’ordine. Se i capelli risultano secchi e sfibrati il colore non potrà avere un effetto al top. Per questo lo shampo, il balsamo e le maschere devono essere idratanti per mantenere bello vivo il fusto capillare.

: questa è la parola d’ordine. Se i capelli risultano secchi e sfibrati il colore non potrà avere un effetto al top. Per questo lo shampo, il balsamo e le maschere devono essere idratanti per mantenere bello vivo il fusto capillare. acqua bollente : questo è decisamente un no e così pure divieto di phon e piastre troppo caldi, perché altrimenti si rischia che il calore faccia scaricare velocemente il colore

: questo è decisamente un no e così pure divieto di phon e piastre troppo caldi, perché altrimenti si rischia che il calore faccia scaricare velocemente il colore protezione solare : fate attenzione ai raggi UV che danneggiano i capelli, causando una perdita prematura del colore. Esistono spray solari che fanno egregiamente da barriera

: fate attenzione ai raggi UV che danneggiano i capelli, causando una perdita prematura del colore. Esistono spray solari che fanno egregiamente da barriera tinta di qualità : stiamo parlando di quelle professionali, ma anche di quelle più delicate e senza ammoniaca. Ci sono poi anche quelle biologiche realizzate con ingredienti naturali e nutrienti.

: stiamo parlando di quelle professionali, ma anche di quelle più delicate e senza ammoniaca. Ci sono poi anche quelle biologiche realizzate con ingredienti naturali e nutrienti. Sciacquate i capelli dopo il bagno: un errore commesso da tante donne è quello di lasciar asciugare i capelli senza prima averli risciacquati con acqua dolce, ricordiamo che la salsedine e i raggi solari sono altri elementi che nuocciono alle nostre amate chiome.

