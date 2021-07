Zanzare via da casa: come allontanarle senza spendere una fortuna

Le zanzare sono quegli esserini molto piccoli e molesti che ci infastidiscono sia all’esterno che all’interno delle nostre abitazioni durante la stagione estiva. Per evitare punture e notti insonni ecco alcuni suggerimenti per scacciarle da casa nostra o impedire loro di entrare.

In estate è normale tenere le finestre aperte per areare gli ambienti e per combattere la calura e se non si è dotati di zanzariere questi moscerini alati dal micidiale pungiglione possono intrufolarsi facilmente e fare danni a noi e ai nostri ospiti. Purtroppo ormai da molti anni ci sono le zanzare tigri che colpiscono anche di giorno. Scopriamo come difenderci.

No alla zanzara negli ambienti domestici

Per sfuggire ai morsi e al prurito che ne consegue esistono alcuni rimedi che possono essere utilizzati senza problemi negli ambienti domestici di uso quotidiano. Si tratta di alcuni suggerimenti semplici, veloci e anche molto economici che tutti possono adottare.

Guerra ai moscerini succhia sangue

Alle nostre acerrime nemiche non piacciono gli aromi troppo forti perché interferiscono con il loro sistema nervoso. Per questo i chicchi o la polvere macinata del caffè ottengono un effetto repellente. Potete bruciare un po’ di caffè in polvere quindi e avere un buon risultato. Nella lotta alle zanzare anche il caro buon ventilatore può risultare utile. Questo infatti, con il suo movimento effettua una diluzione dell’anidride carbonica che emettiamo quando respiriamo e che attira i piccoli succhia sangue. L’aria spostata rende loro difficoltoso muoversi e quindi potrebbero decidere di lasciarvi in pace. E passiamo a un rimedio naturale come la lavanda. Questo non serve soltanto per comporre simpatici sacchettini con cui profumare la biancheria intima. Anch’essa possiede delle capacità repellenti e non è gradita alle zanzare, scegliete la varietà lavandin, che è quella più profumata ed efficace. Ora è il turno del repellente fai da te, potete far bollire menta e basilico per una ventina di minuti all’interno di un pentolino con dell’acqua. Poi fate filtrare e raffreddare in frigorifero. Infine spruzzatelo su gambe e braccia.

E se tutto questo non bastasse c’è anche l’opzione bat box da installare in giardino, ad almeno 4 metri da terra affinché qualche pipistrello ci si possa installare e compiere il suo dovere.