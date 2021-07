Auto contro un palo, Rita muore a 19 anni, feriti altri tre ragazzi

Tragedia nella notte tra il 25 e il 26 luglio. La giovane Rita De Chiara ha perso la vita in piazza Pertini, a Trentola Ducenta (Caserta), vittima di un terribile incidente.

Da una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i ragazzi è andata a sbattere, per cause ancora da verificare, contro un palo della luce nella piazza del paese. Insieme a Rita altri tre ragazzi, a bordo di una Y10, che hanno riportato ferite di poco conto.

Sul posto sono giunte in soccorso tre ambulanze chiamate dai passanti ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.