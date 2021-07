Cinghiali a Roma, attraversano sulle strisce stile ‘Abbey Road’: il tweet di Calenda

Argomento ormai pluritrattato quello dei cinghiali a Roma, la notizia non è più quella ormai quanto il fatto che gli animali sembrerebbero essersi ‘civilizzati’ difatti, per attraversare, sono stati visti moversi diligentemente sulle strisce, scatenando l’ironia dei social ed un post anche da parte di Carlo Calenda, candidato sindaco della Capitale.

Quattro cinghiali, con due cuccioli, che attraversano sulle strisce pedonali in una piazza di Roma. Ad immortalare il fatto, pubblicando anche la foto stile “Abbey Road” su twitter, è stato oggi Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, riproponendo così il tema della presenza dei cinghiali in alcune zone della città. Questa volta non proprio in estrema periferia.

“Oggi alle ore 8 a piazza della Balduina”, quanto scritto nella didascalia della foto. E poi il commento di Calenda: “Hanno imparato ad attraversare sulle strisce. A settembre chiederanno la tessera intera rete e il bonus asili”.